OSD BAŞKANI AÇIKLADI! Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi, düzenlemesi yapılacak mı? 2022 sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ÖTV indirimi olacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...
2022 ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?
Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1.2 artarak 466 bin 995 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti.
Türk otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık sonuçlarını ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, Avrupa pazarındaki daralmanın Türkiye'ye etkisi ve güncel ekonomi politikalarına değinen Eroldu, birçok kişinin merakla beklediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda da net mesajlar verdi.
Mevcut şartlarda otomobillere uygulanan ÖTV'de indirim beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" dedi.