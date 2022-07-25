OSD BAŞKANI AÇIKLADI! Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi, düzenlemesi yapılacak mı? 2022 sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?



Eroldu, "Gelecek 6 ay negatif bir tablo yaşayacağımıza dair tahminlerimiz var. Avrupa'da artan enflasyon ve adetlerdeki düşüş, Türk otomotiv sanayi açısından, ihracat bacağında bir sıkıntı yaratabilir. Buna yalnızca ihracat bacağı olarak da bakmamak lazım, iç pazarda da artan fiyatlar pazarda bir miktar gevşemeye yol açacak gibi duruyor. Dolayısıyla ikinci yarı biraz daha zor olacak" dedi.

'PARİTE KAYNAKLI KAYIP 1 MİLYAR DOLAR'

Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinin karşılaştığı sıkıntılar hakkında da konuştu.

Bu kapsamda, Avrupa'daki talebin ve üretim adetlerinin hem çip krizi hem de enflasyon kaynaklı düştüğünü ifade eden Eroldu, euro-dolar paritesindeki değişime dikkat çekti.

Eroldu, "Dolar paritesinin yukarı yönlü hareketi ve bizim de çoğunlukla Avrupa bölgesine ihracat yapmamız, sektörel ihracat sıralamasında bir kayba yol açıyor. OİB'in rakamlarına göre ilk 6 ayda 1 milyar dolarlık parite kaynaklı kayıp var" dedi.

İhracatın çok önemli bir kısmının euro bölgesine gittiğini ifade eden Eroldu, "Fakat ham maddelerin bütün dünya fiyatları ABD doları. Aslında hem ülke açısından hem de otomotiv sanayii açısından da paritenin bu seviyeye gelmesi iyi bir şey değil. Bu aslında ithalatçıyı bir miktar daha rekabetçi kılacak bir parite. Eğer parite bu seviyede kalırsa, Türkiye'nin dış ticaret dengesinin olumsuz etkileneceğini bekliyoruz" diye konuştu.