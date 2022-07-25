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    • Haberler
    • 25.07.2022 08:03
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    • 25.07.2022 08:03
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    e-okul.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih yerleştirme sonuçları! Lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri...

    LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar!

    takvim.com.tr
    e-okul.meb.gov.tr LGS tercih yerleştirme sonuçları 2022!

    LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 MEB lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar!

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
    herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

        YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

        Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
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        Haberler Haberler e-okul.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih yerleştirme sonuçları! Lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri...
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