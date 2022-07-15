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    • Haberler
    • 15.07.2022 15:23
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    • 15.07.2022 15:30
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    SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

    Son dakika Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. 15 Temmuz 2022 Cuma saat 15:13'te hissedilen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi. AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi ve son dakika gelşimenin detayları...

    Son dakika deprem mi oldu?

    Son dakika Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. AFAD Twitter hesabı üzerinden depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgi verdi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sıcak gelişmeler...

    KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7.73 olarak kaydedildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Kandilli ise Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin derinliğini 6.2 olarak ölçtü.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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    Haberler Haberler SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi
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