SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. AFAD Twitter hesabı üzerinden depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgi verdi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sıcak gelişmeler...
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK'TA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7.73 olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Pazarcik (Kahramanmaras)
Tarih-Saat : 15.07.2022, 15:13:46 TSİ
Enlem : 37.4083 N
Boylam : 37.2110 E
Derinlik : 7.73 km
Detay : https://t.co/GKOBD35YLo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kandilli ise Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremin derinliğini 6.2 olarak ölçtü.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ