SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem! 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden depremle ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. AFAD Twitter hesabı üzerinden depremin büyüklüğü ve derinliği ile ilgili bilgi verdi. Depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında 15 Temmuz Pazarcık'ta deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sıcak gelişmeler...