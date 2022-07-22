AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Biga, Bandırma, Gönen... Deprem mi oldu son dakika?

Son dakika haberine göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin Balıkesir Gönen'de 4.6 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Twitter üzerinden yüzlerce kullanıcı depremle ilgili paylaşımlarda bulundu. Peki Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Biga, Bandırma'da deprem mi oldu son dakika? 21 Temmuz 2022 deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları, AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve Twitter'dan gelen yorumlar...
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz 2022 saat 18:44'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Balıkesir Gönen'deki depremin büyüklüğünü 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 8.4 km olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan deprem sonrası ilk açıklama geldi.
Söz konusu açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Depremin meydana geldiği Gönen'den Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.