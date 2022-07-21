İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram'da sorun mu var? İnstagram üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar deneyiniz hatası ne zaman düzelir? soruları popüler paylaşım sitesi İnstagram kullanıcıları tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar 'akış yenilenemedi' ve 'İnstagram üzgünüz bir sorun oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz' hatası ile karşılaşıyor. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...