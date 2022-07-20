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    • 20.07.2022 23:09
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    Bolu, Zonguldak, Düzce deprem son dakika! 20 Temmuz 2022 AFAD- KANDİLLİ açıklama

    Son dakika haberine göre Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 16.47 km olarak duyurdu. Düzce'nin yanı sıra Bolu ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar da depremi hissetti. İşte 20 Temmuz 2022 AFAD ve KANDİLLİ'den açıklamalar...

    Bolu, Zonguldak, Düzce deprem son dakika!

    SON DAKİKA! Düzce'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bu noktada 20 Temmuz 2022 son dakika deprem mi oldu? Düzcei Bolu, Zonguldak'ta deprem mi oldui, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtları merak edildi. İşte AFAD- KANDİLLİ son dakika açıklamalar...

    DEPREM Mİ OLDU?

    20 Temmuz 2022 Perşembe saat 22:49'da Düzce'de deprem 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından depremin 4.2 büyüklüğünde ve 16.47 km derinlikte yaşandığını açıkladı.

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    Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre ise Düzce'deki deprem 4.3 büyüklüğünde ve 4.4 derinlikte meydana geldi.
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    Haberler Haberler Bolu, Zonguldak, Düzce deprem son dakika! 20 Temmuz 2022 AFAD- KANDİLLİ açıklama
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