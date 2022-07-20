Bolu, Zonguldak, Düzce deprem son dakika! 20 Temmuz 2022 AFAD- KANDİLLİ açıklama

DEPREM Mİ OLDU?

20 Temmuz 2022 Perşembe saat 22:49'da Düzce'de deprem 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabından depremin 4.2 büyüklüğünde ve 16.47 km derinlikte yaşandığını açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre ise Düzce'deki deprem 4.3 büyüklüğünde ve 4.4 derinlikte meydana geldi.