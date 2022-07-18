Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.07.2022 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2022 09:54
    ABONE OL

    YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban-tavan puanları ve başarı sıralaması! Hukuk ve Adalet başarı sıralaması, kontenjanları 2022!

    Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması 2022! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS üniversite sınavına girdiler. ÖSYM tarafından 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine başlayacak. Puanlarını öğrenenler tercih yapacakları bölümlerin taban-tavan puanlarını ve başarı sıralamalarını merak edip araştırıyor. Bu bölümler arasından en çok merak edilenler hukuk ve adalet oldu. İşte YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban puanları ve başarı sıralaması!

    YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban-tavan puanları ve başarı sıralaması! Hukuk ve Adalet başarı sıralaması, kontenjanları 2022!

    Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Özellikle hukuk ve adalet bölümlerinde eğitim görmek isteyen bireyler, '2022 Hukuk- Adalet bölümleri taban puanları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Haberimizin içinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.

    2022 HUKUK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile belli olacak üniversite taban puanları ve sıralaması henüz duyurulmadı.

    2022 hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle…

    YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Sonuç açıklanma tarihi olan 20 Haziran tarihi ardından açıklanması bekleniyor.

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı.

        YKS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

        Üniversite taban puanları 2022 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.

        Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        2022 YKS sonuçları açıklandı!
        Haberler Haberler YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban-tavan puanları ve başarı sıralaması! Hukuk ve Adalet başarı sıralaması, kontenjanları 2022!
            SON DAKİKA