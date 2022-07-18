YKS 2 yıllık - 4 yıllık Adalet, Hukuk taban-tavan puanları ve başarı sıralaması! Hukuk ve Adalet başarı sıralaması, kontenjanları 2022!

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Özellikle hukuk ve adalet bölümlerinde eğitim görmek isteyen bireyler, '2022 Hukuk- Adalet bölümleri taban puanları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Haberimizin içinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.
2022 HUKUK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile belli olacak üniversite taban puanları ve sıralaması henüz duyurulmadı.
2022 hukuk taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle…
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Sonuç açıklanma tarihi olan 20 Haziran tarihi ardından açıklanması bekleniyor.