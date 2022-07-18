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    • Haberler
    • 18.07.2022 15:39
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    • 18.07.2022 15:39
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    2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

    Besyo taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Besyo bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? 2022 Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022 nasıl? İşte merak edilenler!

    YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

    YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için kollarını sıvayacaklar. Bu kapsamda üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları nasıl? 2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022!

    BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak.

    YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    YKS TERCİH KILAVUZU 2022 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2022 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

        BESYO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

        BESYO okumak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de BESYO bölümünden mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarıdır. BESYO mezunlarının yapabileceği işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

        MEB'e bağlı bulunan okullarda antrenörlük veya yardımcı antrenörlük

        Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük ve memurluk

        Özel olarak çalışan spor kulüplerinde antrenörlük

        Çeşitli sektörlerin spor aktiviteleri ve organizasyonlarında yer alma

        BESYO ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde Yönetici, Öğretim görevlisi, Araştırma görevli olarak çalışma

        Masörlük

        Hakemlik

        Beden eğitimi öğretmenliği

        BESYO NE DEMEK?

        BESYO "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" anlamına gelmektedir. BESYO üniversitelerde eğitim verilen bir bölümdür. Yurt dışında bu bölüm Physical Education and Sport Department (Fiziksel Eğitim ve Spor Bölümü) olarak geçmektedir.
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        Haberler Haberler 2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!
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