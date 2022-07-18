2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için kollarını sıvayacaklar. Bu kapsamda üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları nasıl? 2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022!
BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak.
YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİH KILAVUZU 2022 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2022 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.