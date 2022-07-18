2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için kollarını sıvayacaklar. Bu kapsamda üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları nasıl? 2-4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği başarı sıralaması, kontenjanları 2022!