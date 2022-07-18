İntörn doktor ne demek? Tıp ve diş hekimliği öğrencilerine müjde! İNTÖRN DOKTOR MAAŞI 2022! İntörn maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

İNTÖRN DOKTOR NE DEMEK?

İntörn doktorluk dönemi tıp eğitiminde mezuniyet öncesi son dönem olup, öğrencilikten sonra meslek hayatına başlama sürecinde önemli bir geçiş dönemi. Hasta yönetiminden, meslektaş ve sağlık çalışanlarıyla ilişkilere kadar birçok becerinin kazanılması ve sürdürülebilir olması bu dönemde gerçekleşiyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıldönümüydü. Milletimiz tarafından akamete uğratılan 15 Temmuz ihanetinin nesiller boyu hatırlanmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkı sarılarak ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz. Türkiye'nin tökezlenmesini bekleyenlere cevabımız işte bu şekilde vereceğiz.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA SÜRECİ DONDURURUZ"

27 Haziran'daki kabine toplantısının ertesi günü NATO toplantısı için İspanya'ya gittik. Madrid zirvesinde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımını en süt düzeyde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Muhalefetin değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidar olduğumuz müddetçe bizi bağlamaz. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Duruşumuz nettir, gerisini kendileri bilir.

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor günlerinde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ertesi gün Bursa'da programa katılacaktık. Küçük bir rahatsızlık sebebiyle çalışmalarımıza küçük bir ara verdik. İtalya Başbakanı'nın ziyareti ile çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik.