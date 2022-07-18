Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları! 2 yıllık - 4 yıllık Sağlık bölümleri 2022! Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

Merakla beklenen 2022 YKS sonuçlarının bugün ÖSYM tarafındna duyurulmasının ardından binlerce kişi Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi 2022 taban puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Eczacılık ve Veterinerlik başarı sıralaması, kontenjan bilgisi nasıl? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak? İşte Eczacılık ve Veterinerlik kariyeri hedefleyenler için bilgiler...
YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.