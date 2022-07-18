2022 YKS 2,4 yıllık polislik taban puanları ve başarı sıralaması! YKS PMYO 2022 için kaç puan gerekir? PMYO 2022 BAŞVURU TARİHLERİ!

YKS snav sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen adaylar taban puanları hakkında araştırmalara başladı. PMYO taban puanları ne kadar srousu ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?
PMYO başvurusu geçen sene Ağustos ayının ortasında alınmıştı. Bu sene de Ağustos ayında başvuruların alınması bekleniyor.
2022 PMYO KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Her yıl yapılan PMYO alımları için bu yılda 2022 yılı için 2500 Polis Memuru adayı alımı yapılması bekleniyor. Her yıl 2500 ile 3000 civarında yapılan polis alımları için 2022 yılında da en az 2500 kişilik kontenjan bekleniyor.