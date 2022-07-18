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    • Haberler
    • 18.07.2022 09:11
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    • 18.07.2022 09:11
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    2022 YKS 2,4 yıllık polislik taban puanları ve başarı sıralaması! YKS PMYO 2022 için kaç puan gerekir? PMYO 2022 BAŞVURU TARİHLERİ!

    YKS snav sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen adaylar taban puanları hakkında araştırmalara başladı. Peki, PMYO taban puanları ne kadar? YKS polislik sıralaması ne kadar? PMYO 2022 başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 YKS 2,4 yıllık polislik taban puanları ve başarı sıralaması! YKS PMYO 2022 için kaç puan gerekir? PMYO 2022 BAŞVURU TARİHLERİ!

    YKS snav sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen adaylar taban puanları hakkında araştırmalara başladı. PMYO taban puanları ne kadar srousu ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    PMYO başvurusu geçen sene Ağustos ayının ortasında alınmıştı. Bu sene de Ağustos ayında başvuruların alınması bekleniyor.

    2022 PMYO KAÇ KİŞİ ALINACAK?


    Her yıl yapılan PMYO alımları için bu yılda 2022 yılı için 2500 Polis Memuru adayı alımı yapılması bekleniyor. Her yıl 2500 ile 3000 civarında yapılan polis alımları için 2022 yılında da en az 2500 kişilik kontenjan bekleniyor.

        PMYO TABAN PUANLARI VE KONTENJAN SAYISI 2022

        YKS sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzunun da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Gübncel gelişmelere haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. Geçtiğimiz sene ise polislik başvuruları için ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden en az 250,000 (iki yüz elli) puan alınmış olması gerekmişti.

        2021-2022 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alındı. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.
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        Haberler Haberler 2022 YKS 2,4 yıllık polislik taban puanları ve başarı sıralaması! YKS PMYO 2022 için kaç puan gerekir? PMYO 2022 BAŞVURU TARİHLERİ!
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