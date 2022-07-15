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    • Haberler
    • 15.07.2022 10:09
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    • 15.07.2022 10:09
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    Son dakika İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme!

    Gece saatlerinde İnstagram kullanıcıları uygulamadan hata almaya başlamıştı. 15 Temmuz sabah saatlerinden itibaren İnstagram sorunu devam ediyor. Peki İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme! Son dakika açıklama geldi mi? İşte yanıtları...

    İnstagram sürekli olarak duruyor neden?

    SON DAKİKA! Instagram erişim sorunu ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Saatlerden uygulamada sorun yaşanıyor. Peki İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? İşte 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme yolları!

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SÜREKLİ OLARAK DONUYOR?

    Intagram kullanıcıları an itibariyle erişim problemi yaşamaya devam ediyor. 14 Temmuz akşam saatlerinde uygulamada sorun yaşanıyordu. 15 Temmuz sabah saatlerinde bazı kullanıcılar sorun ile karşılaşmaya devam ediyor.

    İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Kullanıcılar Instagram'ın düzeleceği zaman ile ilgili detayları merak ediliyor. Öncelikle belirlelim ki henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların karşına 'Instagram sürekli olarak duruyor' uyarısının ne zaman kalkacağı bilinmiyor.

        INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz.

        Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.

        Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.
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        Haberler Haberler Son dakika İnstagram ÇÖKTÜ MÜ? İnstagram sürekli olarak duruyor neden? İnstagram açılmadan kapanıyor? 15 Temmuz İnstagram sorunu çözme!
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