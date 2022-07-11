Cemre Uçaryılmaz Metin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cemre Uçaryılmaz Metin öldü mü, neden öldü, hastalığı ne?

CEMRE UÇARYILMAZ METİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Balıkesir'li Yücel Uçaryılmaz ile öğretmen Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, 27 yaşındaydı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü tamamlayan başarılı genç kadın, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.

Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre Uçaryılmaz, kanser hastalarına yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Bir Genetikçinin Dünyası adlı blogu ile de tanınan Cemre, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında kanser hastalığı üçüncü kez nüksetti. 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini ifade ettiği Umut Metin ile dünyaevine girmişti.