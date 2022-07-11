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    • Haberler
    • 11.07.2022 11:50
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    • 11.07.2022 11:50
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    BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Zincir market çalışma saatleri...

    Kurban Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2022 resmi tatil zincir market çalışma saatleri...

    BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

    Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başladı. Resmi tatilin 9 güne çıkarılmasıyla bir çok iş yeri de kapalı kalacak. Özellikle zincir marketlerin durumu merak ediliyor. Market alışverişine çıkmak isteyen vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar'ın açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2022 zincir market çalışma saatleri...

    BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

    BİM

    BİM bayramın 1. ve 2. günü kapalı diğer günlerde ise normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

    A101

    Geçitğimiz sene Kurban Bayramı'nın ilk günü A101 kapalı olmuş, 2. gün saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu yıl da bayramın birinci günü A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

    ŞOK

    Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

    MİGROS

    Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

        2022 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

        A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

        ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

        Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

        *Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
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        Haberler Haberler BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Zincir market çalışma saatleri...
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