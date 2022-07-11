BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Zincir market çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

BİM

BİM bayramın 1. ve 2. günü kapalı diğer günlerde ise normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

A101

Geçitğimiz sene Kurban Bayramı'nın ilk günü A101 kapalı olmuş, 2. gün saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu yıl da bayramın birinci günü A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.