BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Zincir market çalışma saatleri...

Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başladı. Resmi tatilin 9 güne çıkarılmasıyla bir çok iş yeri de kapalı kalacak. Özellikle zincir marketlerin durumu merak ediliyor. Market alışverişine çıkmak isteyen vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar'ın açılış kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. Peki BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 11 Temmuz A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa, Hakmar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte 2022 zincir market çalışma saatleri...
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
BİM
BİM bayramın 1. ve 2. günü kapalı diğer günlerde ise normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
A101
Geçitğimiz sene Kurban Bayramı'nın ilk günü A101 kapalı olmuş, 2. gün saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu yıl da bayramın birinci günü A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.
ŞOK
Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
MİGROS
Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.