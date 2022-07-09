Arefe ve bayramda köprü otoyollar ücretsiz mi 2022? 15 Temmuz Şehitler, Arefe ve Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Osmangazi,1915 Çanakkale köprüsü...

Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı tartışıyordu. Bakan Karaismailoğlu tarafından gelen açıklamayla konu netleşti. İşte Bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar....
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?
Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?
Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.