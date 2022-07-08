Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde "ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek" ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz'da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM'den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.