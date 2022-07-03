ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının haftaya düşüşle başlamasının ardından grafiğin nasıl ilerleyeceği merak edildi. Bu nedenle yatırımcılar ve altın almak isteyenler uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"BİST 100 2490 puanda kapandı, satıcılı ancak borsada ben ralli beklentimi, yeni zirve beklentimi sürdürüyorum. Borsa tarafındaki geri çekilmeler rallilerle yükseliş trendini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Dolar TL 16.65'te. Gün içinde 16,56 - 16.76'yı takip edeceğim. Geniş bant aralığı yeniden gündemde. Bu haftada biraz günlük bazda, haftalık bazda geniş bant aralığına, makas aralığına dikkat etmek lazım. Her sert geri çekilmeden sonra makas aralıklarının bankalarda açık olduğunu görüyoruz. Gün içindeki dalgalanmalar makas aralığının açılması anlamına geliyor. Bugüne kadar uyarıları dikkate almayanlar, varlıklarını yerine koyacaksa ekranda gördüğü kurlara aldanıyor, geri çekilmesini bekliyor ancak bu makas aralığını göz önünde bulundurmuyor. Euro tarafı dolara kıyasla daha ucuz kalıyor. Ben dövizciyim diyen arkadaşlar, yabancı para birimlerine yatırım yapacaksa ben gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Euro, sterlin dolardan daha alınabilir bir seviyede. Altın, gümüş almıyorum döviz alacağım. O zaman euro/dolar paritesinin gerilediğini bilmen lazım. Yani euro değer kaybetti. Euro, sterlin dolardan daha alınabilir bir seviyede. Altın, gümüş almıyorum döviz alacağım. O zaman euro/dolar paritesinin gerilediğini bilmen lazım. Yani euro değer kaybetti."