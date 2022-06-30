30 Haziran 2022 asgari ücret açıklandı mı? Temmuz ayı asgari ücret zammı net/brüt belli oldu mu?

2022 Temmuz asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. En merak edilenler arasında asgari ücret bugün mü açıklanacak sorusu yer alıyor. 30 Haziran Temmuz zammı ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
30 HAZİRAN 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünü işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi.
"DENGELİ BİR RAKAMDA ANLAŞACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM"
Ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır" diye konuştu.
7Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi İlk karar çıktı, zam geliyor, 5 bin lira ve...
Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması" ifadelerini kullandı.
GELİR VERGİSİ ALINMIYOR
Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.