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    • Haberler
    • 30.06.2022 14:32
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    • 30.06.2022 14:32
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    30 Haziran 2022 asgari ücret açıklandı mı? Temmuz ayı asgari ücret zammı net/brüt belli oldu mu?

    Asgari ücret için kritik gün geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılacak zam açıklamasını bekliyor. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar? Asgari ücret bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    30 Haziran 2022 asgari ücret açıklandı mı? Temmuz ayı asgari ücret zammı net/brüt belli oldu mu?

    2022 Temmuz asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. En merak edilenler arasında asgari ücret bugün mü açıklanacak sorusu yer alıyor. 30 Haziran Temmuz zammı ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    30 HAZİRAN 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünü işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi.

    "DENGELİ BİR RAKAMDA ANLAŞACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM"
    Ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır" diye konuştu.

    7Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi İlk karar çıktı, zam geliyor, 5 bin lira ve...
    Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması" ifadelerini kullandı.

    GELİR VERGİSİ ALINMIYOR
    Bu yılki asgari ücret çalışmaları sırasında tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan bölümün vergi dışı kalması yönünde de uzlaşı sağlandı. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.

        ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER
        Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

        Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.


        NASIL UYGULANACAK?
        Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

        YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
        5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

        Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

        Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.

        Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

        SGK PRİMİ % 14 700,56

        İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

        KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

        NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

            İŞVERENE MALİYET
            Brüt asgari ücret: 5004,00

            SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62

            İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08

            İşverene toplam maliyet: 5.879,70

            KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62


            ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)
            Brüt asgari ücret: 6.310,04

            SGK primi % 14: 883,41

            İşsizlik sig. primi % 1: 63,10

            Kesintiler toplamı: 946,51

            Net asgari ücret: 5.363,53
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