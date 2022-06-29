MEMUR MAAŞLARI erken mi yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022, hangi gün yatacak? 2022 Temmuz ayı memur, emekli, dul ve yetim, engelli...

Bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı hakkında araştırmalar başladı. Vatandaşların en merak ettikleri arasında ise bayramdan önce maaşlar yatacak mı sorusu yer alıyor. Peki,, 2022 bayramdan öbnce maaşlar yatacak mı? Maaşlar ne zaman yatacak? Maaşlar kurbandan önce yatar mı? İşte merak edilenler...
MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?
Bayramdan önce maaş almak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Memurlar temmuz maaşlarını zamlı alacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına aktarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini ifade etti.
MMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli zammı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağı açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Biz bu ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemek zorundayız. 3600 ek gösterge meselesini biz bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon ne olursa, ensflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oranda ilave zammı yapacağız." dedi.