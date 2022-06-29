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    • Haberler
    • 29.06.2022 11:06
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    • 29.06.2022 11:06
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    MEMUR MAAŞLARI erken mi yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022, hangi gün yatacak? 2022 Temmuz ayı memur, emekli, dul ve yetim, engelli...

    Bayramdan önce maaşlar hakkında araştırmalar hızlandı. Memur ve memur emeklileri 9 Temmuz günü bayram olması nedeniyle maaşların erke yatıp yatmayacağını araştırmaya bvaşladı. Bayramdan önce maaşlar yatacak mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022?

    Bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağı hakkında araştırmalar başladı. Vatandaşların en merak ettikleri arasında ise bayramdan önce maaşlar yatacak mı sorusu yer alıyor. Peki,, 2022 bayramdan öbnce maaşlar yatacak mı? Maaşlar ne zaman yatacak? Maaşlar kurbandan önce yatar mı? İşte merak edilenler...

    MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?

    Bayramdan önce maaş almak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Memurlar temmuz maaşlarını zamlı alacaklar.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına aktarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini ifade etti.

    MMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Memur ve emekli zammı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den temmuzda kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağı açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Yüzde 7'nin üzerinde daha fazla büyüyeceğiz. Ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz. 3600 ek göstergede Temmuz'da yapacağımız çalışmalar enflasyon karşısında nefes aldıracak. Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız. Kerim devlet adil devlettir. Kerim devlet koruyucu devlettir, cömert devlettir. Biz bu ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemek zorundayız. 3600 ek gösterge meselesini biz bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon ne olursa, ensflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan oranda ilave zammı yapacağız." dedi.

        ENFLASYON ORANI 2022 HAZİRAN NE ZAMAN AÇIKLANAAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu, yılın Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak.

        BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?

        2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1100 TL idi. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili zam açıklaması yapılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        2022 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

        Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62'ye geldiğini görüyoruz. 6. ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz.

            Asgari ücretli enflasyon altında ezdirilmeyecekse 4253 lira 5725 liraya yükselmiş olacak. 2. bir formül ise yıllık enflasyon tahmini yüzde 75. Bunun ½'sinin çekilmesi söz konusu olabilir. O vakitte rakam 5847 liraya ulaşmış olacak.

            3. bir formül ise bu daha ziyade işverenlere yönelik bir formül. Asgari ücretin üzerinde işverene bir sigorta maliyeti var o da 879 lira. Asgari ücretin sigorta priminin işverene yansıtılmaması düşünülüyor. Rakam da bu sefer 5132 liraya yükselecek.

            Değişik kesimlerden farklı öneriler de var. Bunlardan bir tanesi 1 yıl boyunca sigorta primlerinin alınmaması, vergilerinin alınmaması şeklinde. Bakalım önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacak."
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            Asgari ücrette kritik viraj!
            Haberler Haberler MEMUR MAAŞLARI erken mi yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022, hangi gün yatacak? 2022 Temmuz ayı memur, emekli, dul ve yetim, engelli...
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