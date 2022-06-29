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    • Haberler
    • 29.06.2022 11:06
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    • 29.06.2022 11:06
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    8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı? 2022 Bayram tatili kaç gün? BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

    2022 Bayram tatili hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında detaylar netleşti. Bayram tatili 9 gün mü sousuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ? 2022 Bayram tatili kaç gün? 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı?

    2022 bayram tatili vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bu sene bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise en sık aratılanlar arasında yer aldı.Peki, bayram tatili birleşti mi? 2022 bayram tatili kaç gün? 8 Temmuz tatil mi? İşte merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN, 9 GÜN MÜ?

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel haber geldi. Bu yıl bayram 9 gün oldu.


        2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

        2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. 9,10,11,12,13,14,15,16,17 Temmuz'da bayram tatili uygulanacak.

        KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ 2022

        Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

        Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

        Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

        Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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        Haberler Haberler 8-13-14 Temmuz tatil mi? 9 gün tatil olacak mı? 2022 Bayram tatili kaç gün? BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?
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