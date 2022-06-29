LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 30 Haziran e- Okul LGS TERCİH ROBOTU: 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak 2022? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenci adaylar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi'nde sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz gözler tercihlere çevrilecek ve tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada LGS tercih kılavuzuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2022 LGS lise tercih kılavuzu son dakika yayımlandı mı? İşte merak edilenler!