Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası, İstanbul'da döneminin tanınmış müteahhitlerinden biri olan Mithat Ağaoğlu'dur.

Ali Ağaoğlu, genç yaşlarında hem okuluna devam etmiş hem de babasının isteği üzerine müteahhitliği temelden öğrenmeye başlamıştır. Babasının geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı yüzünden bir süreliğine işlerin başına geçmiştir. Bu dönemde işlerin yoğunluğu sebebiyle Ağaoğlu liseyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.