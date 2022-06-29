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    • Haberler
    • 29.06.2022 16:45
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    • 29.06.2022 16:55
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    Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

    Ali Ağaoğlu'nun hastaneye kaldırıldığının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ali Ağaoğlu hastalığı ne? Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

    Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Ünlü iş insanı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte merak edilenler...

    ALİ AĞAOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

    İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu'nun, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    ALİ AĞAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bil bilgi paylaşılmadı, özel bir hastanede tedavi altında olduğu biliniyor.

    ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

    Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası, İstanbul'da döneminin tanınmış müteahhitlerinden biri olan Mithat Ağaoğlu'dur.

    Ali Ağaoğlu, genç yaşlarında hem okuluna devam etmiş hem de babasının isteği üzerine müteahhitliği temelden öğrenmeye başlamıştır. Babasının geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı yüzünden bir süreliğine işlerin başına geçmiştir. Bu dönemde işlerin yoğunluğu sebebiyle Ağaoğlu liseyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.

        Ali Ağaoğlu, 1977 senesinde babasıyla ticari olarak yolları ayırmış ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurmuştur.

        1981 yılından itibaren toplu konut siteleri inşa etmeye başlayan Ağaoğlu, özellikle 1990'lı yılların sonunda başlattığı "My" konseptiyle biliniyor.

        Ali Ağaoğlu, Forbes'in 2012 senesinde yayınladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 10'uncu sırada yer aldı.

        Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8'inci dünyanın ise 527'inci en zengin iş adamıdır.

        Türkiye Vergi Rekortmenleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

        ALİ AĞAOĞLU EŞİ KİM?

        Ali Ağaoğlu, Ali Ağaoğlu hâlen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikâhlı ve nikâhsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.

        ALİ AĞAOĞLU SERVETİ

        Ali Ağaoğlu,"En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.
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        Haberler Haberler Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?
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