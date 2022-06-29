Ali Ağaoğlu neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim?

Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında araştırmalar hızlandı. Ünlü iş insanı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte merak edilenler...
ALİ AĞAOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu'nun, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
ALİ AĞAOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bil bilgi paylaşılmadı, özel bir hastanede tedavi altında olduğu biliniyor.
ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?
Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası, İstanbul'da döneminin tanınmış müteahhitlerinden biri olan Mithat Ağaoğlu'dur.
Ali Ağaoğlu, genç yaşlarında hem okuluna devam etmiş hem de babasının isteği üzerine müteahhitliği temelden öğrenmeye başlamıştır. Babasının geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı yüzünden bir süreliğine işlerin başına geçmiştir. Bu dönemde işlerin yoğunluğu sebebiyle Ağaoğlu liseyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.