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    • Haberler
    • 29.06.2022 10:14
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    • 29.06.2022 10:28
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    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI! İşte 2022 atama takvimi ve kontenjan dağılımı!

    2022 Öğretmen atama takvimi adaylar tarafından merak ediliyordu. Peki, 2022 Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Atama kontenjanları ve dağılımı nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

    20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı. Adaylar konu hakkında detaylarıu araştırmaya başladı. İşte 2022 öğretmen atama takvimi ve kontenjan dağılımı!

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

    20 BİNÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022

    29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.



        17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.



        Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

        Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.



        Atama takvimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

            ATAMA İŞLEMLERİNDE HANGİ KPSS PUANI GEÇERLİ OLACAK?

            Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

            Atama takvimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI! İşte 2022 atama takvimi ve kontenjan dağılımı!
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