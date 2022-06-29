20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI! İşte 2022 atama takvimi ve kontenjan dağılımı!

20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı. Adaylar konu hakkında detaylarıu araştırmaya başladı. İşte 2022 öğretmen atama takvimi ve kontenjan dağılımı!
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
20 BİNÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022
29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.