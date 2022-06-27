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    • Haberler
    • 27.06.2022 11:03
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    • 27.06.2022 12:02
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    Meteoroloji AFAD son dakika açıklamalar! Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? 6 il için ikaz: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce yağışlar ne kadar süre devam edecek?

    Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çok kuvvetli yağış uyarısı geldi. Bugün 6 il için kırmızı, 9 il için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Kastamonu'da yağışlar nedeniyle 2 köprünün çöktüğü ve esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Kastamonu'da saat 11.00'de güçlü bir yağış beklendiği duyuruldu. Peki, Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? Bu hafta hava nasıl olacak Yağışlar ne kadar süre devam edecek? İşte en güncel hava durumu raporu!

    takvim.com.tr
    Meteoroloji AFAD son dakika açıklamalar! Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? 6 il için ikaz: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce yağışlar ne kadar süre devam edecek?

    Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Peki, Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? Bu hafta hava nasıl olacak Yağışlar ne kadar süre devam edecek? İşte en güncel hava durumu raporu!

    Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

    AFAD'DAN BİR UYARI DAHA

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." denildi.



    KASTAMONU'DA 2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

    Yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen İnebolu Çayı taştı.

    Önüne ne katarsa sürükleyen taşkın suları ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü de yıktı.

    Yaşanan yoğun yağışların ardından Kastamonu İnebolu'da bir köprünün yıkılma anları saniye saniye amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

    Esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı.

    KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR: SATT 11.00'DA GÜÇLÜ BİR YAĞIŞ BEKLİYORUZ

    Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi. Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.

    Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, "Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bzokurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz" diye konuştu.

    Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, "Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı" dedi.

    AFAD BAŞKANI İNEBOLU'YA GİDİYOR

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

    Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

        TÜRKELİ'DE DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI, GEÇİCİ KÖPRÜLER ULAŞIMA KAPANDI
        Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.

        Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.

        Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

        Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

        KASTAMONU İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

        Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

        Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

        Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

        İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

        Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

        İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

        Bartın Valisi'nden son dakika ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı

        HAVA SICAKLIĞI
        Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz'de, zamanla Marmara'nın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        AŞIRI YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            BALIKESİR °C, 30°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            EDİRNE °C, 32°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 28°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DENİZLİ °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İZMİR °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KÜTAHYA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MANİSA °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 32°C
            Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 34°C
            Az bulutlu

            HATAY °C, 29°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            MERSİN °C, 31°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ÇANKIRI °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            ESKİŞEHİR °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 19°C
            Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 24°C
            Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 20°C
            Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 24°C
            Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 20°C
            Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            ÇORUM °C, 19°C
            Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 25°C
            Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            VAN °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 32°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 33°C
            Az bulutlu

            KIRMIZI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

            Meteoroloji`nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.
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            Haberler Haberler Meteoroloji AFAD son dakika açıklamalar! Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? 6 il için ikaz: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce yağışlar ne kadar süre devam edecek?
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