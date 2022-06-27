Meteoroloji AFAD son dakika açıklamalar! Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? 6 il için ikaz: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce yağışlar ne kadar süre devam edecek?

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Peki, Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? Bu hafta hava nasıl olacak Yağışlar ne kadar süre devam edecek? İşte en güncel hava durumu raporu!

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.



Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

AFAD'DAN BİR UYARI DAHA



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." denildi.