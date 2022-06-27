Meteoroloji AFAD son dakika açıklamalar! Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? 6 il için ikaz: Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce yağışlar ne kadar süre devam edecek?

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Peki, Kırmızı, sarı, turuncu kodlu uyarı nedir? Bu hafta hava nasıl olacak Yağışlar ne kadar süre devam edecek? İşte en güncel hava durumu raporu!
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.
AFAD'DAN BİR UYARI DAHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." denildi.
KASTAMONU'DA 2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen İnebolu Çayı taştı.
Önüne ne katarsa sürükleyen taşkın suları ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü de yıktı.
Yaşanan yoğun yağışların ardından Kastamonu İnebolu'da bir köprünün yıkılma anları saniye saniye amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
Esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı.
KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR: SATT 11.00'DA GÜÇLÜ BİR YAĞIŞ BEKLİYORUZ
Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi. Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.
Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, "Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bzokurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz" diye konuştu.
Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, "Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı" dedi.
AFAD BAŞKANI İNEBOLU'YA GİDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.
Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.