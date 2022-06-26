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    • 26.06.2022 12:29
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    • 26.06.2022 12:29
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    BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 26 Haziran 2022 Pazar trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar!

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Valilik tarafından 26 Haziran Pazar günü geçici süreyle kapanacak yollar tek tek duyuruldu. 15 milyondan fazla insanın yaşadığı megakentte bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki 26 Haziran Pazar hangi yollar kapalı? İşte kapanan yollar ve alternatif güzergahlar!

    26 HAZİRAN PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI?

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle bugün bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin duyuru yayımlandı. Yolların trafiğe kapatıldığını öğrenen vatandaşlar internet arama motorlarında 26 Haziran Pazar hangi yollar kapalı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Valilik tarafından duyurulan kapanan yollar ve alternatif güzergahlar...

    BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 26 HAZİRAN 2022 PAZAR

    Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti),

    Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol),

    Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış,

    Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi),

    Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi),

    Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi),

    Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu,

    Turnacıbaşı Caddesi,

    Meşelı̇k Sokak,

    Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti,

    Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi),

    Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi,

    İstı̇klal gı̇rı̇şi,

    Mete Caddesi,

    Gümüşsuyu Caddesi,

    Bı̇llurcu Sokak,

    Dı̇van Kavşağı,

    Kazancı Yokuşu.

    Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar.

    BİSİKLET YARIŞI NEDENİYLE YARIN BU YOLLAR DA KAPALI

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

        "Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

        Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.
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        Haberler Haberler BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 26 Haziran 2022 Pazar trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar!
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