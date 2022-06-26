BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI? 26 Haziran 2022 Pazar trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle bugün bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin duyuru yayımlandı. Yolların trafiğe kapatıldığını öğrenen vatandaşlar internet arama motorlarında 26 Haziran Pazar hangi yollar kapalı? sorusuna yanıt arıyor. İşte Valilik tarafından duyurulan kapanan yollar ve alternatif güzergahlar...