Öğretmen yaz seminerleri başladı mı 2022? MEBBİS ÖBA öğretmen girişi Haziran 2022 semineri izleme ekranı!

Seminerler online mı yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlıyor. Her yıl düzenlenecek öğretmen seminerleri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Seminerlere katılım zorunlu mu? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz, bu. İkincisi, 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.