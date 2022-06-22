Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.06.2022 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2022 10:02
    ABONE OL

    Öğretmen yaz seminerleri başladı mı 2022? MEBBİS ÖBA öğretmen girişi Haziran 2022 semineri izleme ekranı!

    Öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Yüzbinlerce öğretmen Haziran ayı seminerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Öğretmenler seminerlere katılarak yeni dönem hakkında bilgi alacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Seminerler online mı yüz yüze mi olacak? Seminerlere katılım zorunlu mu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmen seminerleri başladı mı 2022?

    Seminerler online mı yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlıyor. Her yıl düzenlenecek öğretmen seminerleri hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, öğretmen seminerleri online mı yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Seminerlere katılım zorunlu mu? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

    ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.



    Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz, bu. İkincisi, 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.

        ÖBA PLATFORMU NASIL KULLANILIR?

        Seminerlere ÖBA platformu www.oba.gov.tr'dan giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecekler. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

        Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı: Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, İklim Değişikliği ve Çevre Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Kütüphane Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi.



        MEB ÖBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı'nın kurulduğunu da anımsatan Özer, "Öğretmen Bilişim Ağı, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına da katkı sunmaktadır. Gelinen noktada Bakanlığımızca öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda amacımız, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemektir" dedi.

        Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, mesleki çalışma programının başarılı geçmesini temenni etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmaris’teki orman yangınında son durum!
        Haberler Haberler Öğretmen yaz seminerleri başladı mı 2022? MEBBİS ÖBA öğretmen girişi Haziran 2022 semineri izleme ekranı!
            SON DAKİKA