DGS sınav giriş belgesi alma ekranı 2022! osym.gov.t'de açıklandı! DGS okul puanı hesaplama nasıl yapılır?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS Sınav Yerleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 23 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS sınav giriş belgesi alma ekranı için tıklayınız