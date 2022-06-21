Emeklilere 5.000 TL ödemeler devam ediyor! Biraz önce belli oldu! Emekliye Temmuz zammı öncesi büyük jest: Başvur al

Emekli ve memura Temmuz ayında yapılması hedeflenen zam öncesinde birçok vatandaşın nakit arayışları da devam ediyor. Acil nakit ihtiyaçlarına çözüm arayan milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Zam öncesinde ise nakit ihtiyacı olan emeklilerin yardımına Halkbank yetişti. 5.000 TL'ye kadar olan nakit desteğinden yararlanmak için başvuru yapmak yeterli olacak. Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı düşünen tüm emeklilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanmaktadır.