40-50-60 bin TL’ye Ankara, Sivas, İzmir, Aydın'da satılık kelepir arsa ilanları! Milli Emlak, hazine arazilerinin satışı...

Milli Emlak arsa satışları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar hazine arazileri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Milli Emlak arsa satışları 2022 başladı mı? Milli Emlak satış ilanları neler? Milli emlak satış şartları neler? İşte detaylar...
Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, "Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.
Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz" dedi. Arsa projesine ilişkin detayları Hürriyet'e anlatan Bakan Kurum, vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, Arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız."