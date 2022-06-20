Pedagojik Formasyon iptal edildi mi? Formasyon kaldırıldı mı?

Formasyon hakkında aramalar hız kazandı. Eğitim alanının tartışmalı konularından biri olan Pedagojik Formasyon eğitimi konusunda yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Son dakika haberine göre, Danıştay konu ile ilgili kararı açıkladı. Peki, Formasyon kaldırıldı mı? Danıştay son dakika formasyon kararı ne? Pedagojik Formasyon iptal edildi mi? İşte merak edilenler!
PEDOGOJİK FORMASYON İPTAL Mİ EDİLDİ?
Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK'ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dönük başvuruda Danıştay ara karar yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buna göre halen süren pedagojik formasyon eğitimi ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.