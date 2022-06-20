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    • Haberler
    • 20.06.2022 17:55
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    • 20.06.2022 18:01
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    CTE Adalet Bakanlığı tayin sonuçları! CTE duyuru arşivi isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı mı? cte.adalet.gov.tr CTE norm ve atama sonuçları sorgulama ekranı!

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yılın belirli zamanlarında gerçekleştirilen tayin başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. CTE tarafından yapılan açıklamada tayin sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, CTE tayin sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 CTE norm ve atama sonuçları listesi...

    takvim.com.tr
    CTE Adalet Bakanlığı tayin sonuçları!

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından tayin sonuçları açıklandı. Adaylar tarafından, "CTE Adalet Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı? CTE duyuru arşivi atama sonuçları açıklandı mı? cte.adalet.gov.tr CTE tatin sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    CTE Tayin sonuçları için duyuru geldi. Sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Açıklama şu şekilde:

    Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2022 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru

    Genel Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları/yerleştirilmeleri Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

    Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir.
    Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

    Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.

    Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması/yerleştirilmesi yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.

    Tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

    CTE'DEN YAPILAN SON DUYURULAR

    1 Haziran Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları

    24 Mayıs 108 Sözleşmeli Personel Alımı Kapsamında Psikolog Unvanında Yapılan Sözlü Sınav Sonucu

        24 Mayıs 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçları

        24 Mayıs 152 Kadrolu Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

        6 Mayıs COVID-19 İzinlerine İlişkin Duyuru

        30 Nisan İnfaz ve Koruma Memurlarına 3. ve 4. Dereceye Yükseltilme İmkânı Sağlandı

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        Haberler Haberler CTE Adalet Bakanlığı tayin sonuçları! CTE duyuru arşivi isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı mı? cte.adalet.gov.tr CTE norm ve atama sonuçları sorgulama ekranı!
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