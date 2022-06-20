CTE 2022 ÇÖKTÜ MÜ? CTE sitesi neden açılmıyor? Tayin sonuçları sorgulama ekranı!

CTE devlet kurumunun tayin sonucu merakla bekleniyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tayin sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamayla birlikte hangi gün sonuçların açıklanacağı belli oldu.

CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

CTE Tayin sonuçları için duyuru geldi. Sonuçlar 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Açıklama şu şekilde:

2022 Yılı İsteğe Bağlı Personel Atamasına İlişkin kararname çalışmaları devam etmekte olup, kararnamenin 20.06.2022 Pazartesi günü ilan edilmesi planlanmaktadır.

Teşkilatımıza duyurulur.