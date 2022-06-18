Hangi üniversite ve bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? Sorusu YKS sınavına giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler merak edildi. Peki, YKS hangi bölüm kaç netle kazanılır? 2 yıllık - 4 yıllık Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık Meslekleri ve Puanları 2022! YKS (TYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları 2022 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
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YKS NET VE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.