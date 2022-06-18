2022 YKS'de üniversiteye girmek için kaç net yapmak lazım? YKS 150-180-220-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım?

YKS 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru ve net yapmak gerekiyor? Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar, almak istediği puan için kaç net yapması gerektiğini araştırmaya başladı. TYT'de 150 barajını geçenler 2 yıllık ön lisans; AYT'de ise Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı puan türlerinin en az birinden 180 barajını geçenler 4 yıllık lisans programlarını tercih edebiliyor. Peki; YKS 150 puan nasıl alınır? Barajı geçmek için TYT'de 15, AYT'de 35-55 arası net yapmak gerekiyor.
150 PUAN İÇİN KAÇ NET LAZIM?
Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başarmak lazımdır.
2021 ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 150-250 VE 300 PUAN ÜSTÜ İÇİN KAÇ NET LAZIM?
TYT'de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. Bunun için Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almak gerekiyor.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.
A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.
AYT ve YDT'de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun için ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almaları şart. TYT puanı olmayan veya 150'nin altında olanların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da puanları hesaplanmayacak.