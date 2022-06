2022 YKS'de üniversiteye girmek için kaç net yapmak lazım? YKS 150-180-220-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım?

Ağırlıklı puanların her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Bunun için ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sınavda alınan puana eklenecek diploma notu en düşük 50 olan için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan için 500 olacak. Her aday için hesaplanan OBP 0,12 katsayısıyla çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve adayların yerleştirme puanları hesaplanacak.