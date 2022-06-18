2022 YKS'de üniversiteye girmek için kaç net yapmak lazım? YKS 150-180-220-250 ve 300 puan üstü için kaç doğru ve net yapmak lazım?

150 PUAN İÇİN KAÇ NET LAZIM?

Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başarmak lazımdır.

2021 ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 150-250 VE 300 PUAN ÜSTÜ İÇİN KAÇ NET LAZIM?

TYT'de standart puanlar ve adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. Bunun için Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almak gerekiyor.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak.