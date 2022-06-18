18 Haziran TYT sınavında yanlış doğruyu siler mi 2022? TYT YKS üniversite sınavı 15-30-35 ve 40 net kaç puan?

18 Haziran TYT üniversite sınavı an itibariye sona erdmiş durumda. Milyonlarca öğrenci Google arama morlarına dadanmış durumda. TYT üniversite sınavında 30-40 net kaç puan? TYT sınavında yanlış doğruyu siler mi? Sorularının yanıtlartını arıyorlar. Haberimizde detaylara yer verdik. 2022 TYT'de Türkçe 5 net, Sosyal 5 net, Matematik 2 net ve Fen 3 net yapan bir adayın ham puanı 150,8153 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 198,8153 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 1478930 şeklinde oluşmuştur.

TYT SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU SİLER Mİ 2022?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.

2022 TYT 15 Net Kaç Puan Eder?

2022 TYT'de Türkçe 5 net, Sosyal 5 net, Matematik 2 net ve Fen 3 net yapan bir adayın ham puanı 150,8153 olarak hesaplanmıştır. Buna 80 diploma puanı da eklenirse 198,8153 puan etmektedir. Bu puanın 2021 senesi sıralaması 1478930 şeklinde oluşmuştur.