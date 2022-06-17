5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf e-Okul takdir - teşekkür hesaplama! Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı?

Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken gündemde yoğun bir şekilde karnelere dair bilgiler araştırılır oldu. Özellikle takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ortalama 70 olursa teşekkür alınır mı? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır? İşte merak edilenler!
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.
* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.