Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama - e-Devlet! Ortaokul, lise diploması nasıl alınır? Lise diploması ne zaman verilir 2022?

Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci bu yıl mezun olacak. Henüz diplomasına kavuşmamış olanlar internet arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda Lise diploması ne zaman verilir 2022? Ortaokul, lise diploması nasıl alınır? soruları gündeme geldi. İşte Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama - e-Devlet ekranı...
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR 2022?
E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama yapılabiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız. Ardından T.C kimlik ve şifrenizi giriniz. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp tıklayınız. Sonrasında önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır.
Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenize kavuşabilirsiniz.
LİSE MEZUNİYET BELGESİ E-DEVLET'TE NEDEN GÖRÜNMÜYOR?
E-Devlet üzerinde lise mezuniyet belgesi görünmüyor diye soranlar olabilir. Bunun sebebi e-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama işleminin 2008 yılı itibariyle yapılmış olmasıdır. 2008 yılından önce mezun olan öğrenciler e-devlet üzerinden mezuniyet belgelerini sorgulayamamaktadır.
2008 yılı öncesine ait belgeleri sorgulamak isteyenler bizzat okullarına gidip belgelerini temin etmeleri gerekmektedir. Eğer mezun oldukları okul kapalı ise İl ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurarak belgelerini temin edebilirler.