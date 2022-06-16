Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama - e-Devlet! Ortaokul, lise diploması nasıl alınır? Lise diploması ne zaman verilir 2022?

LİSE MEZUNİYET BELGESİ E-DEVLET'TE NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

E-Devlet üzerinde lise mezuniyet belgesi görünmüyor diye soranlar olabilir. Bunun sebebi e-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama işleminin 2008 yılı itibariyle yapılmış olmasıdır. 2008 yılından önce mezun olan öğrenciler e-devlet üzerinden mezuniyet belgelerini sorgulayamamaktadır.

2008 yılı öncesine ait belgeleri sorgulamak isteyenler bizzat okullarına gidip belgelerini temin etmeleri gerekmektedir. Eğer mezun oldukları okul kapalı ise İl ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurarak belgelerini temin edebilirler.