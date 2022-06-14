Bayram tatili birleşecek mi? 13 - 14 Temmuz Çarşamba Perşembe tatil mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 güne uzatıldı mı?

İkinci önemli dini bayramımız olan Kurban Bayramı'na az bir zaman kala geri sayım da başladı. Çalışanlar izin durumunu ayarlamak için şimdiden Kurban Bayramı tatili uzadı mı, kaç gün tatil oldu? Sorularına gündemde yanıt aramaya çalışıyor. Farklı şehire giderek yoğun karmaşadan uzaklaşmak isteyenler de bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki merakla beklenen bayram tatili birleşecek mi? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı? 9 gün olur mu? İşte merak edilenler!
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.