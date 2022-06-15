Internet Explorer kapandı mı? 15 Haziran Internet Explorer neden kapandı? Internet Explorer kimin, kaç yıldır var? soruları gündemde yer alıyor. İlk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan Internet Explorer hakkında karar verildi. Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybeden Internet Explorer kapanacak. İşte son dakika gelişmenin detayları...
INTERNET EXPLORER KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?
Internet Explorer 15 Haziran 2022 tarihi itibatiyle kapatılacak. Microsoft, bugünden itibaren tüm sürümler için desteğini keseceğini duyurdu.
1995'te açılan Explorer sayesinde pek çok kişi internetle tanışmıştı. Yıllarca en çok kullanılan tarayıcı oldu ve 2003'te dünya çapında yaklaşık yüzde 95 kullanım payıyla zirveye ulaştı.
Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan tarayıcı, pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyordu.
Ancak zamanla diğer tarayıcıların daha popüler hale gelmesiyle rekabetin gerisinde kaldı.
KULLANICILARA UYARI GELDİ
Desteğin sonlanmasına çok az bir zaman kala şirket, halen tarayıcıyı kullananları uyardı. Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı.
Şirketten daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.
Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."