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    • Haberler
    • 15.06.2022 08:09
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    • 15.06.2022 08:09
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    Gardiyanlık başvurusu nasıl yapılır? Gardiyanlık başvuru şartları nelerdir? Gardiyan nasıl olunur?

    Gardiyanlık müracaatı, gardiyanlık ihtiyacı olduğu zamanlarda açılan başvurular üzerinden gerçekleştirilir. E-devlet üzerinden, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" sayfası üzerinden yapılan başvurular kabul edildikten sonra resmi başvurular da tamamlanır.

    takvim.com.tr
    Gardiyan nasıl olunur?

    Gardiyanlık müracaatı, gardiyanlık ihtiyacı olduğu zamanlarda açılan başvurular üzerinden gerçekleştirilir. E-devlet üzerinden, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" sayfası üzerinden yapılan başvurular kabul edildikten sonra resmi başvurular da tamamlanır.

    Gardiyan Olma Şartları Nelerdir?
    Gardiyan olmak için gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
    • En az lise mezunu olmak
    • KPSS sınavında belirlenmiş olan puan türünden en az 70 almak
    • Güvenlik soruşturmasından olumlu çıkmak
    • 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını aşmamış olmak
    • Gardiyan olmak isteyen kadınların en az 1.60 cm, erkeklerinse 1.70 cm boyunda olması
    • Askerlik görevinin tamamlanmış ve askerlik ile herhangi bir bağın bulunmaması
    • Alınacak sağlık raporunda fiziksel ya da ruhsal olarak gardiyan olmak için bir engelin mevcut olmaması


    Gardiyan Maaşları Ne Kadardır?
    Gardiyanların aldıkları güncel maaşlar, gardiyan olmuş kişilerin mezun olma durumlarına ve memuriyet derecelerine göre değişiklik gösterir:
    • Lise mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.000 TL
    • Lise mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.200 TL
    • Ön lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.600 TL
    • Ön lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.573 TL
    • Lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.634 TL
    • Lisans mezunu ve D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 6.589 TL
    • Gardiyan eğer 3. dereceden 1. kademeyse ve kadro derecesi 1/4'ü ise, D ve F tipi cezaevlerinde görev yapan gardiyanların maaşları: 6.902 TL
    • Gardiyan eğer 3. dereceden 1. kademeyse ve kadro derecesi 1/4'ü ise, D ve F tipi cezaevlerinin dışında görev yapan gardiyanların maaşları: 7.822 TL

    Gardiyan Olmak İçin Hangi Üniversite Okumalıdır?
    Gardiyan olabilmek için üniversitede belirlenmiş bir bölümün okunması zorunlu değildir. Üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmuş olan kişiler, gardiyan olabilmek için başvuru yapabilirler. Henüz üniversite mezunu olmayan ancak lise diploması olan kişiler de başvuru sağlayabilir. Üniversiteden mezun olan kişiler ile liseden mezun olan kişilerin aralarında sadece maaş farkı vardır. Ancak henüz liseden de mezun olmayan kişiler, herhangi bir şekilde gardiyan olamazlar.


        Kadın Gardiyan Maaşı Ne Kadardır?
        Kadın gardiyanların aylık maaşları, erkek gardiyanlar ile aynıdır. Gardiyanlık mesleğinde kadın ve erkeklere ayrı bir maaş hesaplaması uygulaması yoktur.

        Gardiyanlık Alımı kaç Yılda Bir Yapılır?
        Adalet Bakanlığının gardiyan alımları, her iki yılda bir gerçekleşir. İki yılda bir gerçekleşen gardiyanlık atamaları, atama yılının KPSS puanı ile yapılır.

        Gardiyanlar Ne İş Yapar?
        Gardiyanların görevleri, şöyle sıralanmıştır:
        • Tutukluların kaydını tutmak
        • Tutuklulara aramada bulunarak emniyeti sağlamak
        • Tutuklu bulunan kişilerin koğuşlara gitmelerini sağlamak
        • Koğuş kapılarını kilitlemek ve koğuşları kontrol etmek
        • Koğuşları gözlemlemek


        • Tutuklarının sayısını kontrol etmek ve giriş çıkışlarda sürekli olarak onları saymak
        • Tutukluların bir arada olduğu durumlarda tartışma ve kavga gibi durumların çıkmasını engellemek
        • Ceza ve ıslah evlerinde yasaklı olan madde ve eşyaların bulunmasında el koymak
        • Tutukluların yeme, içme, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak
        • Firar etmeye yeltenecek olan kişileri önceden tespit etmek ve kaçışlarını engellemek
        Bunlara ek olarak gardiyanlar, idari memurların bulunmadığı zamanlarda tutuklu kişilerin sevk işlemlerini de gerçekleştirirler.
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        Haberler Haberler Gardiyanlık başvurusu nasıl yapılır? Gardiyanlık başvuru şartları nelerdir? Gardiyan nasıl olunur?
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