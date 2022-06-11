👉Askerlik Erteleme Şartları Nelerdir?
Askerlik erteleme koşulları, güncel olarak 2022 yılı içi şöyle sıralanmıştır:
• Lise ve dengi okullardan mezun olan asker adayları, herhangi bir gerekçe göstermeden askerliklerini tecil ettirebilirler. Tecil işlemi için belli bir şartı yerine getirmek gerekli değildir. Yalnızca mezuniyetten sonra asker kaçağı olarak görünmemek için gerekli olan belgeleri askerlik şubesine teslim edilmesi gereklidir. Ancak herhangi bir gerekçe göstermeden tecil işlemi, yalnızca 3 yıl boyunca yapılabilir. Daha sonra kişilerin yükseköğretim bünyesinde olduklarını kanıtlamaları gerekecektir.
• Üniversiteden mezun olmuş asker adaylarının askerlik erteleme işlemi gerçekleştirebilmeleri içinse bir yerde staj görmeye başlamaları, yüksek lisans, doktora ya da dengi bir programlara devam etmeleri gereklidir. Üniversite mezunu olan veya üniversitelerin yüksek lisans programlarında okumaya devam eden asker adayları, askerliklerini maksimum 35 yaşlarına kadar erteleyebilirler.
👉Askerlik Erteleme Nasıl Yapılır?
Askerliğini ertelemek isteyen kişiler, bu erteleme işlemini iki farklı şekilde gerçekleştirebilirler:
• E-devlet'ten ''Milli Savunma Bakanlığı Asal Yoklama Başvurusu" sayfası üzerinden askerlik tecil edilebilir. Bu sayfada giriş yapılabilmesi için kşişilerin kendi T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini kullanmaları gereklidir.
• Her il ve ilçede yer alan askerlik şubelerine gidilerek de askerlik tecili gerçekleştirilir. Bu tecilin gerçekleştirilebilinmesi için asker adaylarının gerekli olan evraklar ile askerlik şubelerine gitmeleri zorunludur.
👉Askerlik Erteleme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Askerliğini tecil ettirmek isteyen adayların askerlik şubelerine götürmeleri gereken askerlik erteleme evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi (Lise mezunları için lise, üniversite mezunları içinse yalnızca üniversite diploması yeterlidir.)
• Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
• Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
• Ehliyet ve 2 adet fotokopisi (Eğer varsa)
👉Askerlik Erteleme Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
Askerliğini ertelemek için başvuru yapmış olan kişiler, genellikle 1 iş günü içinde tecil sonuçlarının çıktığını görebilirler. Yoğunluğa bağlı olarak bu süreç en fazla 2 iş gününe uzayabilir.
👉Lisans Mezunu Askerlik Tecil Nasıl Yapılır?
Üniversiteden mezun olmuş olan kişilerin askerliklerini tecil ettirebilmeleri için askerlik şubelerine başvuru yapmaları gereklidir. Resmi olarak lisans mezunu olmuş olan kişiler, askerliklerini en fazla 2 yıl süre ile herhangi bir gerekçe göstermeden erteleyebilirler. Tecil işleminin gerçekleşebilmesi için kişilerin askerlik şubelerine gitmeleri gereklidir.
👉Kimler Askerliğini Erteleyebilir?
Askerliğini tecil ettirebilecek olan kişiler listesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından şöyle sıralanmıştır:
• Askerliğe giremeyecek kiloda olan ve vücudu asker olabilecek kadar gelişmemiş olan kişiler
• Heyet doktoru tarafından geçici bir hastalığı ya da vücudunda yarası tespit edilen kişiler
• Yoklama sırasında öz kardeşlerinden birinin ya da öz kardeşinin de askerde olduğu tespit edilen kişiler (askerlik tecilleri talepleri doğrultusunda gerçekleşir.)
• Askere alınma yaşı gelmesine rağmen lise ve dengi, üniversite ve KKTC okullarından birinde okumakta olan kişiler
👉Kimlerin Askerlikleri Ertelenemez?
Askerliğini tecil ettiremeyecek olan kişilerin listesi, şöyle belirlenmiştir:
• Lisede son sınıfı yeniden okumuş olan kişiler
• Açık öğretim liselerinde öğrenim gören kişiler
• Ön lisans, lisans, yükseklisans veya doktora mezunu olmalarına rağmen, aynı düzeyde ikinci bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıt olmaya hak kazanmış olan kişiler
• Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra pedogojik formasyon alan kişilere
• Lisans üstü eğitimden sonra staj yapan kişiler
Bu durumlardan birinde olan ve askerlik erteleme hakkına sahip olmayan kişiler, eğer askerliklerine kendilerine verilen tarihte başlamazlarsa asker kaçağı sayılacaklardır.