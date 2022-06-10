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    • Haberler
    • 10.06.2022 09:51
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    • 10.06.2022 09:55
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    İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi?

    FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının yayımlanmaması seyirciyi araştırmalara yönlendirdi. Bu noktada internet arama motorlarında İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? İsmail Küçükkaya programdan ayrıldı mı, kovuldu mu? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

    İsmail Küçükkaya bugün neden yok?

    İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? soruları gündemde yer alıyor. Hafta içi her her gün saat 08:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yerine bugün İlker Karagöz yer aldı. Peki neden?

    İSMAİL KÜÇÜKKAYA BUGÜ NEDEN YOK?

    10 Haziran Cuma günü FOX TV'de Çalar Saat programını İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz sundu.

    Küçükkaya'nın programda olmaması merak uyandırdı. Seyirciler tarafından FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? sorusunun yanıtı araştırımaya başlandı.

    İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX'TAN AYRILDI MI?

    İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Küçükkaya, bir önceki gün program bitiminde yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra ilk kez izin kullanacağını belirterek bir haftalık müsaade istediğini söylemişti.

    Bir haftalık aradan sonra ekrana dönüş yapacağını ifade etti.

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    Haberler Haberler İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi?
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