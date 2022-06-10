İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? soruları gündemde yer alıyor. Hafta içi her her gün saat 08:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yerine bugün İlker Karagöz yer aldı. Peki neden?