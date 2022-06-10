İsmail Küçükkaya bugün neden yok? 10 Haziran 2022 Cuma İsmail Küçükkaya nerede? FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? soruları gündemde yer alıyor. Hafta içi her her gün saat 08:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yerine bugün İlker Karagöz yer aldı. Peki neden?
İSMAİL KÜÇÜKKAYA BUGÜ NEDEN YOK?
10 Haziran Cuma günü FOX TV'de Çalar Saat programını İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz sundu.
Küçükkaya'nın programda olmaması merak uyandırdı. Seyirciler tarafından FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bitti mi? sorusunun yanıtı araştırımaya başlandı.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX'TAN AYRILDI MI?
İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Küçükkaya, bir önceki gün program bitiminde yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra ilk kez izin kullanacağını belirterek bir haftalık müsaade istediğini söylemişti.
Bir haftalık aradan sonra ekrana dönüş yapacağını ifade etti.