13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? Karneler ne zaman verilecek? Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?

Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun sona ereceği tarih ise netleşti. Mili Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan takvime göre karne günü için tarih verildi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar!