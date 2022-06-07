13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? Karneler ne zaman verilecek? Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?

Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun sona ereceği tarih ise netleşti. Mili Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan takvime göre karne günü için tarih verildi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.