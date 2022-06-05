ZİHİN AÇAN, STRESİ VE HEYECANI AZALTAN, ZEKİ- BAŞARILI OLMAK İÇİN DUA! Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği dualar:Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 2 oturumdan oluşan sınav MEB tarafından uygulanacak. Sınavda zihin açan, stres azaltan duaları okumak isteyen adaylar ve veliler araştırmalara koyuldu. İşte Sınav kalemine okunacak dua, Peygamberimizin başarı duası, Zihin açan dua, Stresi azaltan dua, Zeki ve başarılı olmak için dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi...
SINAVA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"
ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"