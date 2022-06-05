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    • Haberler
    • 05.06.2022 09:40
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    • 05.06.2022 09:40
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    ZİHİN AÇAN, STRESİ VE HEYECANI AZALTAN, ZEKİ- BAŞARILI OLMAK İÇİN DUA! Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği dualar:Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi

    LGS sınavına katılacak öğrenciler ve yakınları sınav dualarını okumak istiyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 'Sınav kalemine okunacak dua, Peygamberimizin başarı duası, Zihin açan dua, Stresi azaltan dua, Zeki ve başarılı olmak için dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi' yoğun olarak araştırılıyor. İşte detaylar...

    ZİHİN AÇAN VE STRESİ AZALTAN DUA!

    Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 2 oturumdan oluşan sınav MEB tarafından uygulanacak. Sınavda zihin açan, stres azaltan duaları okumak isteyen adaylar ve veliler araştırmalara koyuldu. İşte Sınav kalemine okunacak dua, Peygamberimizin başarı duası, Zihin açan dua, Stresi azaltan dua, Zeki ve başarılı olmak için dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Sınav heyecanı için okunacak dua, Sınava giren kişiye okunacak dua, Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi...

    SINAVA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

    1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

    2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

    4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

    ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

    5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

    ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

        NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI
        Sınav öncesi okunacak dua

        Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

        Sınav başlayınca okunacak dua

        Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

        Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

        SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) TÜRKÇE OKUNUŞU

        Okunuşu: "Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l 'ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve 'alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-'adedi külli ma'lûmin lek."

        SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) ARAPÇA OKUNUŞU

        SALÂT-I TEFRÎCİYYE (NÂRİYE) ANLAMI

        "Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"
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        Haberler Haberler ZİHİN AÇAN, STRESİ VE HEYECANI AZALTAN, ZEKİ- BAŞARILI OLMAK İÇİN DUA! Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği dualar:Salatı Nariye duası ve İnşirah suresi
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