Son dakika Yedisu'da deprem! Yedisu nerede? Bingöl Muş, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Erzurum... AFAD, Kandilli açıklama!

YEDİSU NEREE?

Yedisu, Bingöl iline bağlı bir ilçedir. İlçe, 250 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. 1951 yılına kadar Çerme köyü olarak, 1951 yılından sonra Kiğı ilçesine bağlı Çerme Bucağı olarak idari taksimatta yerini aldığı görülmektedir. 1970 yılında YSE Müdürlüğünce Çerme merkezinde yapılan ve yedi musluk ihtiva eden çeşmeden dolayı Yedisu ismini almıştır.

Yedisu ilçesi, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı "130 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun"la kurulmuştur.