Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2022! Bankalar Cumartesi çalışacak mı?

BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK MI?

Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi verdi. Buna göre Şaşkınbakkal şubesi saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışacak. Şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

HANGİ BANKALAR HAFTA SONU AÇIK OLACAK?

Şuan için Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi oldu. Öte yandan Cumartesi günü çalışma konusunda diğer bir çok bankanın da hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den yeni gelişmelere yer verilecektir.