Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık? Çalışma saatleri 2022! Bankalar Cumartesi çalışacak mı?

Hafta sonları bankaların hizmet vermemesinden bir çok kişi muzdripti. Güzel haber az önce geldi. Son dakika haberine göre bankaların çalışma saatleri ve günleri yeniden belirleniyor. Cumartesi günleri bankaların açık olması için çalışmalar başlatıldı. Peki Bankalar Cumartesi çalışacak mı? Hangi bankalar Cumartesi günü açık? Hafta sonu bankalar kaça kadar açık olacak? Halkbank, Yapıkredi, Ziraat Bankası, ING, Vakıfbank, İş Bankası 2022 çalışma saatleri...
BANKALAR CUMARTESİ ÇALIŞACAK MI?
Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi verdi. Buna göre Şaşkınbakkal şubesi saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışacak. Şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.
HANGİ BANKALAR HAFTA SONU AÇIK OLACAK?
Şuan için Cumartesi günü tam gün çalışacak ilk pilot banka Yapı Kredi Bankası İstanbul Şaşkınbakkal şubesi oldu. Öte yandan Cumartesi günü çalışma konusunda diğer bir çok bankanın da hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den yeni gelişmelere yer verilecektir.
BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
👉İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
👉TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.