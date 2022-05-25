İstanbul'un fethi ne zaman? 29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? İstanbul'un fethi kutlamaları nerede, saat kaçta yapılacak?

Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesinin 569. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı. Dünya ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethi her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2022 yılında da 29 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'un fethi kutlamaları nerede, saat kaçta yapılacak?
29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 2022 yılında Pazar gününe denk gelecek olmasından dolayı da okullar tatil. 30 Mayıs Pazartesi günü de okullar, bankalar, eczaneler ve diğer yerler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.
İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN OLMUŞTUR?
6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.
İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMALARI NEREDE, SAAT KAÇTA?
Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi ile ilgili olarak, 'Bittiğinde dünyada tek örneği olacak.' dedi. Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarının bu yıl Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını duyurdu.