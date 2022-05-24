Gaşiye suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Gaşiye suresinin fazileti nelerdir? Gaşiye suresi neyden bahseder?

Kıyamet günü hakkında bilgi verir. Kıyamet günündeki olaylar anlatılır. Gaşiye suresi kulların öldükten sonraki yaşamda iyi ya da kötü her şeyden ibret almaları gerektiği anlatılır. İnsanların ölümden sonraki kıyamet gününde hesap vereceğinden bahseder. Hesap sonrasında bazılarının ödüllendirileceği bazılarının ise ceza alacağı anlatılır. Dünyevi hayattan ziyade ölümden sonraki yaşamdaki yaşanacaklarla ilgili insanların ders çıkarması gerektiği söylenir. Surede yer alan ayetler insanlık için ders verici niteliktedir ve örnek olur.
Gaşiye Suresi Kaç Ayet?
Gaşiye suresinin ayet sayısı 26'dır.
Gaşiye Suresi Nasıl Okunur?
Gaşiye suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Hel etake hadiysülğaşiyeti.
• Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
• 'Amiletün nasıbetün.
• Tasla naren hamiyeten.
• Tüska min 'aynin aniyetin.
• Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
• La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
• Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
• Lisa'yiha radıyetün.
• Fiy cennetin 'aliyetin.
• La tesme'u fiyha lağıyeten
• Fiyha 'aynün cariyetün.
• Fiyha sürürin merfu'atün.
• Ve ekvabün mevdu'atün.
• Ve nemariku masfufetün.
• Ve zerabiyyü mebsusetün.
• Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
• Ve ilessemai keyfe rufi'at.
• Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
• Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
• Fezekkir innema ente müzekkirün.
• Leste'aleyhim bimusaytırin.
• .İlla men tevella ve kefere.
• Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
• İnne ileyna iyabehüm.
• Sümme inne 'aleyna hısabehüm.