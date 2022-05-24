Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.05.2022 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 16:35
    ABONE OL

    Gaşiye suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Gaşiye suresinin fazileti nelerdir? Gaşiye suresi neyden bahseder?

    Gaşiye suresi 68. sırada inen suredir. Sure cennet ve cehennem kavramlarını içerir. Sure günün her vaktinde okunabilir. Namaz kılarken okunması ve alışkanlık haline getirilmesi sağlıklı yaşam için önemlidir. Gaşiye suresinin bahsettiği konu ölümden sonraki hayatın varlığıdır. İnsanların öldükten sonra cennet ya da cehennem ile karşılaşacağı anlatılır. Allah’ın iyi kullarını cennetle müjdeleneceği dile getirilir. Bunun aksine yaptıklarından dolayı cehenneme gidenlerin nelerle karışılacağı ile ilgili ibret alıcı olaylar da anlatılır.

    takvim.com.tr
    Gaşiye suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Kıyamet günü hakkında bilgi verir. Kıyamet günündeki olaylar anlatılır. Gaşiye suresi kulların öldükten sonraki yaşamda iyi ya da kötü her şeyden ibret almaları gerektiği anlatılır. İnsanların ölümden sonraki kıyamet gününde hesap vereceğinden bahseder. Hesap sonrasında bazılarının ödüllendirileceği bazılarının ise ceza alacağı anlatılır. Dünyevi hayattan ziyade ölümden sonraki yaşamdaki yaşanacaklarla ilgili insanların ders çıkarması gerektiği söylenir. Surede yer alan ayetler insanlık için ders verici niteliktedir ve örnek olur.

    Gaşiye Suresi Kaç Ayet?
    Gaşiye suresinin ayet sayısı 26'dır.

    Gaşiye Suresi Nasıl Okunur?
    Gaşiye suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Hel etake hadiysülğaşiyeti.
    • Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
    • 'Amiletün nasıbetün.
    • Tasla naren hamiyeten.
    • Tüska min 'aynin aniyetin.
    • Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
    • La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
    • Vücuhün yevmeizin na'ımetün.

    • Lisa'yiha radıyetün.
    • Fiy cennetin 'aliyetin.
    • La tesme'u fiyha lağıyeten
    • Fiyha 'aynün cariyetün.
    • Fiyha sürürin merfu'atün.
    • Ve ekvabün mevdu'atün.
    • Ve nemariku masfufetün.
    • Ve zerabiyyü mebsusetün.
    • Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
    • Ve ilessemai keyfe rufi'at.
    • Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
    • Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
    • Fezekkir innema ente müzekkirün.
    • Leste'aleyhim bimusaytırin.
    • .İlla men tevella ve kefere.
    • Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
    • İnne ileyna iyabehüm.
    • Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

        Gaşiye Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
        Gaşiye suresinin Türkçe meali şöyledir:
        • Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
        • Gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
        • Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
        • Kızgın ateşe girerler.
        • Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
        • Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
        • O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
        • Gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
        • Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
        • Yüksek bir cennettedirler.
        • Orada hiçbir boş söz işitmezler.
        • Orada akan bir kaynak vardır.

        • Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
        • Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
        • Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
        • Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
        • Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
        • Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
        • Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
        • Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
        • Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
        • Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir

        Gaşiye Suresinin Fazileti Nedir?
        Gaşiye suresinin faziletleri arasında hastalıklara karşı olumlu etkiler göstermesi yer alır. Surede yer alan sözlerle dua edildiğinde Allah şifa verir. Hastalığına derman arayanlar şifa bulabilmek için düzenli olarak okumalıdır. Her türlü hastalıklara karşı okunabilir. Hastalıklardan korunmak için de okunabilir. Özellikle yiyeceklere okunduğu zaman onların zararlı etkileri ortadan kalkar. Yiyeceklerde yer alan bazı zararlı bakteriler ya da diğer etkiler insan sağlığına zarar verebilir. Bu etkilerden korumak için Gaşiye suresi okunabilir. Surenin etkilerini düzenli okuyanlar görür. Allah kendisine dua edenlerle birlikte olur. Namaz kılarken ya da diğer anlarda istenilen her vakit sureyi okumak mümkündür.
        Gaşiye suresi Allah ile aradaki bağın da güçlenmesine katkı sağlar. Kim Allah'a dua edip ondan talep ederse yüce Yaradan da onun yanında yer alır. Gaşiye suresi mental olarak hastalananlar için de etkilidir. Psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyenler dua ederek Allah'tan yardım talep edebilir. Hem fiziksel hem de mental hastalıkların şifalanması için sure okunmalıdır. Vücut üzerinde yer alan açık yaralarda da etkisini gösterir Yara üzerine ya da izlerde okunduğunda iyileşme süreci hızlanır. İyileşmesi zor olan hastalıklarda şifa olan sure sağlıklı olmak için de okunabilir. Kim sureyi gönülden okursa Allah da ona şifa verir. Vücuttaki çeşitli hastalıkların tedavisinde manevi olarak iyileştirici etkiler gösterir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yılan hikayesine döndü
        Haberler Haberler Gaşiye suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Gaşiye suresinin fazileti nelerdir? Gaşiye suresi neyden bahseder?
            SON DAKİKA