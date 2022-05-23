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    • Haberler
    • 23.05.2022 14:50
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    • 23.05.2022 15:04
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    Zilzal suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Zilzal suresinin fazileti nedir? Zilzal suresi kaç ayet, nasıl okunur?

    Kıyamet günü tüm kullar için endişe verici bir gündür. Kıyametin hangi gün ve saatte kopacağı ile ilgili bilgi sahibi olan varlık sadece Allah’tır. Zilzal suresinde kıyamet gününde yaşanabilecek örnekler hakkında bilgiler yer alır. Herkesin bu dünyada yaptıklarından öbür dünyada sorumlu tutulacağı ifade edilir.

    takvim.com.tr
    Zilzal suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Zilzal suresinin bahsettiği konu iyi ve kötü kavramlarıdır. Kötülüklerin cezalandırılacağı söylenir. Buna karşı iyi olanların hakkettikleri ödülü ahiret hayatında alacağından bahseder. Surede o gün yaşanabilecek doğa olayları da anlatılır. Yerlerin yerinden oynayacağı ve akla gelmeyecek kadar şiddetli olayların olacağı belirtilir. Surede işlenen temel konular mahşer ve kabir hayatıdır. Allah kendisine iman edenlerin yanında olur. Etmeyenler ise ahiret hayatında yaptıklarından sorumlu tutulur.

    Zilzal suresi Medine döneminde indirilir. Kıyamet günündeki olaylarla ilgili bilgiler içerir.

    Zilzal Suresi Kaç Ayet?
    Zilzal suresinin ayet sayısı 8'dir.

    Zilzal Suresi Nasıl Okunur?

    Zilzal suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • İza zülziletil erdu zilzaleha.
    • Ve ahracetilerdu eskaleha.
    • Ve kalel insanü ma leha.
    • Yevmeizin tühaddisü ahbaraha.
    • Bienne rabbeke evha leha.
    • Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm.
    • Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah.
    • Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah.

    Zilzal Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Zilzal suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
    • Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
    • Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
    • Gün yer, bütün haberlerini anlatır.
    • Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
    • Gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
    • Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
    • Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

        Zilzal Suresinin Fazileti Nedir?
        Zilzal suresinin faziletleri şöyledir:
        • Çevresinde düşmanı olduğunu düşüneneler bol bol sureyi okumalıdır. Toplamda 41 defa okunması halinde düşmanlar istedikleri amellere ulaşamaz. Düşmanına karşı yenik düşmek istemeyenler namazlarda ya da gün içinde sureyi okumaya devam etmelidir.
        • Allah kıyamet günündeki olumsuzluklardan korunmak isteyenler için sureler göndermiştir. Zilzal suresi kıyametteki azaptan korunmak için okunması gereken dualar arasında yer alır. Kim Zilzal suresini okumaya devam ederse Allah ona kıyamet gününde yardım eder. Kıyamet günündeki acılardan daha az etkilenir.
        • Terk edilen sevgilinin dönmesini isteyenler sureyi okuyabilir. Zilzal suresi gideni geri döndürür. Terk eden sevgilinin yeniden dönmesini ve aramasını sağlar. Ayrılıklardan sonra okunmaya devam edildiğinde hem kadınlar hem de erkekler sevgililerine geri döner.
        • İstediğini aşık etmek isteyenler sureden destek alabilir. Zilzal suresi aşk ve sevginin ortaya çıkmasını sağlar. Evlenecekler ya da sevgili olanlar okuduğu zaman çiftler arasındaki bağ güçlenir. Çiftler birbirini daha çok sevmeye başlar. Gönül bağları güçlenir. Karşılıksız sevginin olduğu durumlarda aşk karşılıklı olmaya başlar. Platonik ilişkilerde okunmasında fayda vardır.
        • Biriyle aradaki muhabbetin artmasını isteyenler sureyi okumaya devam etmelidir. Zilzal suresi mucizevi etkiler yaratır. Daha önce konuşulmayan kişiler ile güçlü bir bağ kurulabilir. Hem arkadaşlık ilişkilerinde hem de sevgili olmak isteyenlerde olumlu sonuçlar verir.

        • Hayatında zorluk yaşayanlar sure sayesinde kolaylıklara nail olur. Bir işin kolay şekilde olmasını isteyenler sureyi okuduklarında Allah kolaylaştırıcı etkiler yaratır. Hayırlı ve kolay şekilde yapılan işler kısa sürede biter. Uzun zamandır bir durumun ya da olayın olmasını isteyenlerin işleri hal olur. Allah dilek kapılarını açar ve sureyi okuyanların dileklerini kabul eder. Böylece olması zor gibi görünen durumlar Allah'ın emri ile hemen gerçekleşir.
        • Allah ile aradaki sevgi bağı güçlenir. Allah'a bol bol dua edip kulluk edenlerin içlerinde Allah sevgisi daha fazla olur. Allah'ın sevgisini kazanmak için ona ibadet etmekle birlikte dua etmek de önemlidir. Kim Zilzal suresini içten okur, dilek dilerse Allah ile arasındaki bağ daha kuvvetli hale gelir.
        • Zilzal suresini okuyup ardından yaptıkları günahlar için tövbe edenlerin günahları bağışlanır. Mahşer gününde günahlardan arınması için surenin düzenli olarak okunulması gerekir. Her gün Zilzal suresi okuyanların yanında Allah yer alır. Özellikle büyük günahlardan tövbe edip kurtulmak ve bağışlanmak isteyenler sureyi namazlarda da okuyabilir. 5 vakit namazda okunduğuna Allah günahları bağışlar ve affeder.
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