Zilzal suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Zilzal suresinin fazileti nedir? Zilzal suresi kaç ayet, nasıl okunur?

Zilzal suresinin bahsettiği konu iyi ve kötü kavramlarıdır. Kötülüklerin cezalandırılacağı söylenir. Buna karşı iyi olanların hakkettikleri ödülü ahiret hayatında alacağından bahseder. Surede o gün yaşanabilecek doğa olayları da anlatılır. Yerlerin yerinden oynayacağı ve akla gelmeyecek kadar şiddetli olayların olacağı belirtilir. Surede işlenen temel konular mahşer ve kabir hayatıdır. Allah kendisine iman edenlerin yanında olur. Etmeyenler ise ahiret hayatında yaptıklarından sorumlu tutulur.
Zilzal suresi Medine döneminde indirilir. Kıyamet günündeki olaylarla ilgili bilgiler içerir.
Zilzal Suresi Kaç Ayet?
Zilzal suresinin ayet sayısı 8'dir.
Zilzal Suresi Nasıl Okunur?
Zilzal suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• İza zülziletil erdu zilzaleha.
• Ve ahracetilerdu eskaleha.
• Ve kalel insanü ma leha.
• Yevmeizin tühaddisü ahbaraha.
• Bienne rabbeke evha leha.
• Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm.
• Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah.
• Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah.
Zilzal Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Zilzal suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
• Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
• Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
• Gün yer, bütün haberlerini anlatır.
• Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
• Gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
• Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
• Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.