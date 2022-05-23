Zilzal suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Zilzal suresinin fazileti nedir? Zilzal suresi kaç ayet, nasıl okunur?

• Hayatında zorluk yaşayanlar sure sayesinde kolaylıklara nail olur. Bir işin kolay şekilde olmasını isteyenler sureyi okuduklarında Allah kolaylaştırıcı etkiler yaratır. Hayırlı ve kolay şekilde yapılan işler kısa sürede biter. Uzun zamandır bir durumun ya da olayın olmasını isteyenlerin işleri hal olur. Allah dilek kapılarını açar ve sureyi okuyanların dileklerini kabul eder. Böylece olması zor gibi görünen durumlar Allah'ın emri ile hemen gerçekleşir.

• Allah ile aradaki sevgi bağı güçlenir. Allah'a bol bol dua edip kulluk edenlerin içlerinde Allah sevgisi daha fazla olur. Allah'ın sevgisini kazanmak için ona ibadet etmekle birlikte dua etmek de önemlidir. Kim Zilzal suresini içten okur, dilek dilerse Allah ile arasındaki bağ daha kuvvetli hale gelir.

• Zilzal suresini okuyup ardından yaptıkları günahlar için tövbe edenlerin günahları bağışlanır. Mahşer gününde günahlardan arınması için surenin düzenli olarak okunulması gerekir. Her gün Zilzal suresi okuyanların yanında Allah yer alır. Özellikle büyük günahlardan tövbe edip kurtulmak ve bağışlanmak isteyenler sureyi namazlarda da okuyabilir. 5 vakit namazda okunduğuna Allah günahları bağışlar ve affeder.