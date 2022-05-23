CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri 2022 son dakika!

Cezaevi izinleri 2022 son dakika! Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı bitecek mi? CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mahkumların merak ettiği açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Son dakika Başkan Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...
CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası gelen açıklamaya göre izinler 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıldı.
AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?
Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı.