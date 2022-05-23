CTE açık cezaevi covid 19 izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri 2022 son dakika!

AÇIK CEZAEVİ COVİD 19 İZİNLERİ SON DURUM NEDİR?

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacaktı. Ancak süre 31 Temmuz tarihine kadar yeniden uzatıldı.